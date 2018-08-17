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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 13:49 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 47.132 -2,34 BIST SINAİ 115.228 -0,55 BIST GIDA, İÇECEK 100.377 -1,48 BIST TEKSTIL, DERİ 24.183 -4,36 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.343 -4,04 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.547 1,26 BIST TAŞ, TOPRAK 70.987 -0,99 BIST METAL ANA 264.313 -0,35 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 114.720 -2,26 BIST MADENCİLİK 57.617 -3,76 BIST HİZMETLER 60.891 -3,03 BIST ELEKTRİK 3.373 -2,67 BIST ULAŞTIRMA 142.476 -5,95 BIST TURİZM 6.209 -2,66 BIST TİCARET 151.127 -2,07 BIST İLETİŞİM 24.297 -1,76 BIST SPOR 33.224 -3,86 BIST İNŞAAT 72.311 -0,74 BIST MALİ 89.087 -0,78 BIST BANKA 93.329 -1,40 BIST SİGORTA 274.876 -1,83 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.301 -1,35 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.347 0,44 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.737 -2,47 BIST TEKNOLOJİ 97.099 -4,69 BIST BİLİŞİM 16.262 -3,19 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 20.476 -1,50(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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