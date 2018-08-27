Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 48.658 1,61 BIST SINAİ 120.550 0,82 BIST GIDA, İÇECEK 103.349 2,63 BIST TEKSTIL, DERİ 25.618 0,72 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.698 0,86 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.147 -1,70 BIST TAŞ, TOPRAK 73.104 -0,36 BIST METAL ANA 285.174 1,80 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 121.454 1,88 BIST MADENCİLİK 62.209 6,60 BIST HİZMETLER 65.850 1,91 BIST ELEKTRİK 3.505 0,80 BIST ULAŞTIRMA 159.962 2,53 BIST TURİZM 6.535 2,81 BIST TİCARET 157.325 2,30 BIST İLETİŞİM 26.945 2,29 BIST SPOR 35.513 0,34 BIST İNŞAAT 78.288 -1,56 BIST MALİ 93.408 -0,02 BIST BANKA 97.906 -0,60 BIST SİGORTA 285.496 0,01 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.231 1,07 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.159 0,29 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.072 1,67 BIST TEKNOLOJİ 100.282 0,85 BIST BİLİŞİM 16.817 1,19 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 20.824 0,67(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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