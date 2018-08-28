Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 49.366 1,50 BIST SINAİ 124.082 2,04 BIST GIDA, İÇECEK 104.216 0,56 BIST TEKSTIL, DERİ 26.406 1,51 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.905 1,68 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.022 1,41 BIST TAŞ, TOPRAK 74.262 0,76 BIST METAL ANA 296.833 3,04 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 125.461 2,92 BIST MADENCİLİK 64.000 2,36 BIST HİZMETLER 66.790 1,47 BIST ELEKTRİK 3.589 2,03 BIST ULAŞTIRMA 162.178 0,76 BIST TURİZM 6.794 2,05 BIST TİCARET 160.164 2,72 BIST İLETİŞİM 27.055 0,25 BIST SPOR 37.362 2,70 BIST İNŞAAT 79.742 1,80 BIST MALİ 95.408 1,76 BIST BANKA 100.417 1,86 BIST SİGORTA 286.663 0,22 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.237 1,44 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.592 1,82 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.682 1,38 BIST TEKNOLOJİ 103.480 2,73 BIST BİLİŞİM 17.388 1,76 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 20.963 0,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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