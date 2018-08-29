Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 50.178 0,03 BIST SINAİ 124.079 -0,58 BIST GIDA, İÇECEK 104.589 0,61 BIST TEKSTIL, DERİ 26.411 -1,35 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.805 1,87 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.201 -0,25 BIST TAŞ, TOPRAK 74.452 -0,23 BIST METAL ANA 294.202 -1,87 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 126.961 0,35 BIST MADENCİLİK 63.483 -0,83 BIST HİZMETLER 67.438 0,14 BIST ELEKTRİK 3.592 -0,64 BIST ULAŞTIRMA 163.023 -0,85 BIST TURİZM 6.640 -1,29 BIST TİCARET 166.876 2,32 BIST İLETİŞİM 26.519 -1,59 BIST SPOR 36.988 -0,69 BIST İNŞAAT 80.032 1,05 BIST MALİ 96.262 -0,30 BIST BANKA 100.991 -0,90 BIST SİGORTA 285.139 -0,45 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 51.092 -1,99 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.777 0,37 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.848 0,14 BIST TEKNOLOJİ 103.956 -1,23 BIST BİLİŞİM 17.545 -0,14 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.121 -0,71(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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