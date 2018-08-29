FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 13:42 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 50.178 0,03 BIST SINAİ 124.079 -0,58 BIST GIDA, İÇECEK 104.589 0,61 BIST TEKSTIL, DERİ 26.411 -1,35 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.805 1,87 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.201 -0,25 BIST TAŞ, TOPRAK 74.452 -0,23 BIST METAL ANA 294.202 -1,87 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 126.961 0,35 BIST MADENCİLİK 63.483 -0,83 BIST HİZMETLER 67.438 0,14 BIST ELEKTRİK 3.592 -0,64 BIST ULAŞTIRMA 163.023 -0,85 BIST TURİZM 6.640 -1,29 BIST TİCARET 166.876 2,32 BIST İLETİŞİM 26.519 -1,59 BIST SPOR 36.988 -0,69 BIST İNŞAAT 80.032 1,05 BIST MALİ 96.262 -0,30 BIST BANKA 100.991 -0,90 BIST SİGORTA 285.139 -0,45 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 51.092 -1,99 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.777 0,37 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.848 0,14 BIST TEKNOLOJİ 103.956 -1,23 BIST BİLİŞİM 17.545 -0,14 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.121 -0,71(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERRusya'daki köy hayatı... Onları böyle görmediniz!Rusya'daki köy hayatı... Onları böyle görmediniz!
Çukurova, 10 projeyle İtalya seviyesine çıkabilirÇukurova, 10 projeyle İtalya seviyesine çıkabilir
Pamir: Kurdaki yükseliş bayram tatilinin birikmiş etkisiPamir: Kurdaki yükseliş bayram tatilinin birikmiş etkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Bunu yapan 2 yıl erken emekli olabilir

Bunu yapan 2 yıl erken emekli olabilir

Son dakika! Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle

Son dakika! Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akbank 17 ödülle Grand Stevie Winner unvanını aldı

Akbank 17 ödülle Grand Stevie Winner unvanını aldı

Van'da daha dayanıklı 'güvenlik yeleği' üretildi

Van'da daha dayanıklı 'güvenlik yeleği' üretildi

Beymen özel dikim günleri 5 Eylül'de başlayacak

Beymen özel dikim günleri 5 Eylül'de başlayacak

Çukurova, 10 projeyle İtalya seviyesine çıkabilir

Çukurova, 10 projeyle İtalya seviyesine çıkabilir

Pamir: Kurdaki yükseliş bayram tatilinin birikmiş etkisi

Pamir: Kurdaki yükseliş bayram tatilinin birikmiş etkisi

İstanbul'da günlük elektrik tüketimi bayramda yüzde 45 düştü

İstanbul'da günlük elektrik tüketimi bayramda yüzde 45 düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.