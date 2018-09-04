FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 13:50 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 51.053 0,22 BIST SINAİ 125.506 -0,81 BIST GIDA, İÇECEK 107.869 -0,73 BIST TEKSTIL, DERİ 26.543 -0,39 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.131 -0,44 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.261 0,65 BIST TAŞ, TOPRAK 76.445 -0,41 BIST METAL ANA 293.687 -3,25 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.428 1,24 BIST MADENCİLİK 62.271 -1,86 BIST HİZMETLER 66.462 -0,93 BIST ELEKTRİK 3.579 -0,48 BIST ULAŞTIRMA 164.719 -1,64 BIST TURİZM 6.915 0,08 BIST TİCARET 164.955 -0,85 BIST İLETİŞİM 25.015 -0,96 BIST SPOR 37.105 -0,61 BIST İNŞAAT 82.802 0,97 BIST MALİ 95.602 -0,21 BIST BANKA 99.215 0,01 BIST SİGORTA 281.882 -1,00 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.302 -0,82 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.987 -0,29 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.071 -0,84 BIST TEKNOLOJİ 104.446 -1,23 BIST BİLİŞİM 18.693 0,69 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.104 -0,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNEROryantal Didem’in şaşırtan değişim!Oryantal Didem’in şaşırtan değişim!
CCİ Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü’ne Servet Yıldırım getirildiCCİ Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü’ne Servet Yıldırım getirildi
Yapı Kredi'ye dijital bankacılık yarışmalarından toplam 18 ödülYapı Kredi'ye dijital bankacılık yarışmalarından toplam 18 ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Dünya Elazığ'da çıkarılan vişne mermerinin peşinde

Dünya Elazığ'da çıkarılan vişne mermerinin peşinde

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesine üç teklif verildi (2)

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesine üç teklif verildi (2)

MASFED / Erkoç: Bu yıl ikinci el araç satışları 8 milyonu aşar

MASFED / Erkoç: Bu yıl ikinci el araç satışları 8 milyonu aşar

CCİ Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü’ne Servet Yıldırım getirildi

CCİ Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü’ne Servet Yıldırım getirildi

Yapı Kredi'ye dijital bankacılık yarışmalarından toplam 18 ödül

Yapı Kredi'ye dijital bankacılık yarışmalarından toplam 18 ödül

MB: Enerji fiyatlarındaki güçlü artışın Eylül'de de devam etmesi bekleniyor (2)

MB: Enerji fiyatlarındaki güçlü artışın Eylül'de de devam etmesi bekleniyor (2)

KTO Başkanı Gülsoy: Döviz fırsatçıları gavurluk etmesin

KTO Başkanı Gülsoy: Döviz fırsatçıları gavurluk etmesin

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.