Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.035 0,59 BIST SINAİ 124.940 -0,23 BIST GIDA, İÇECEK 107.616 0,97 BIST TEKSTIL, DERİ 26.303 -1,21 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.796 -0,75 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.857 1,11 BIST TAŞ, TOPRAK 77.351 -0,09 BIST METAL ANA 289.509 -1,68 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.644 -0,99 BIST MADENCİLİK 62.221 0,55 BIST HİZMETLER 66.003 -0,93 BIST ELEKTRİK 3.567 -0,22 BIST ULAŞTIRMA 165.691 -0,34 BIST TURİZM 6.818 -1,02 BIST TİCARET 163.977 -0,84 BIST İLETİŞİM 24.494 -1,86 BIST SPOR 36.146 -2,02 BIST İNŞAAT 82.668 -0,45 BIST MALİ 94.707 -0,90 BIST BANKA 97.064 -1,88 BIST SİGORTA 280.194 -0,50 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.286 -2,08 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.299 0,13 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.988 -0,53 BIST TEKNOLOJİ 103.936 -0,31 BIST BİLİŞİM 18.649 -0,30 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 20.969 -0,66(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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