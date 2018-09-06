Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 51.959 -0,07 BIST SINAİ 127.076 1,51 BIST GIDA, İÇECEK 107.868 2,28 BIST TEKSTIL, DERİ 27.058 2,03 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.561 0,35 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.690 1,98 BIST TAŞ, TOPRAK 78.852 0,68 BIST METAL ANA 293.656 1,31 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.040 0,42 BIST MADENCİLİK 64.308 3,04 BIST HİZMETLER 67.100 1,21 BIST ELEKTRİK 3.586 0,69 BIST ULAŞTIRMA 168.998 0,16 BIST TURİZM 6.829 -0,17 BIST TİCARET 166.537 2,00 BIST İLETİŞİM 24.933 1,52 BIST SPOR 36.493 1,15 BIST İNŞAAT 84.126 0,85 BIST MALİ 95.556 0,70 BIST BANKA 98.008 0,73 BIST SİGORTA 282.540 0,51 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.328 -0,15 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.024 0,77 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.207 0,31 BIST TEKNOLOJİ 105.147 1,00 BIST BİLİŞİM 18.951 1,79 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.818 2,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!
'Hedef milli para ile tasarrufun teşvik edilmesi'
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 6 Eylül dolar yorumları
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Dünyanın en büyük firmalarının temsilcileri Türkiye'de buluşuyor
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 5 Eylül dolar yorumları
Borsa İstanbul Genel Kurulu 27 Eylül'de yapılacak
Fitch, Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
Okuyucu Yorumları 0 yorum