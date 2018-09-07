Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.289 0,44 BIST SINAİ 126.025 0,36 BIST GIDA, İÇECEK 106.972 0,53 BIST TEKSTIL, DERİ 26.906 0,34 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.109 0,88 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.485 -0,43 BIST TAŞ, TOPRAK 78.685 -0,06 BIST METAL ANA 292.668 1,69 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.751 -0,39 BIST MADENCİLİK 63.612 -0,29 BIST HİZMETLER 66.952 0,77 BIST ELEKTRİK 3.577 0,70 BIST ULAŞTIRMA 169.230 0,93 BIST TURİZM 6.909 0,67 BIST TİCARET 166.582 0,68 BIST İLETİŞİM 24.842 1,14 BIST SPOR 36.165 0,37 BIST İNŞAAT 82.617 -0,17 BIST MALİ 94.740 0,28 BIST BANKA 97.455 0,30 BIST SİGORTA 280.307 -0,51 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.220 0,12 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.833 0,31 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.235 0,22 BIST TEKNOLOJİ 104.370 0,16 BIST BİLİŞİM 18.683 0,17 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.498 1,74(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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