Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.161 -0,26 BIST SINAİ 124.894 -0,22 BIST GIDA, İÇECEK 107.660 -0,02 BIST TEKSTIL, DERİ 26.831 -0,46 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.072 -0,08 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.873 0,26 BIST TAŞ, TOPRAK 77.640 -0,45 BIST METAL ANA 288.672 -0,20 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.693 -1,21 BIST MADENCİLİK 62.554 -0,49 BIST HİZMETLER 67.192 -0,15 BIST ELEKTRİK 3.543 -0,31 BIST ULAŞTIRMA 169.280 0,60 BIST TURİZM 6.996 1,43 BIST TİCARET 166.901 0,05 BIST İLETİŞİM 25.251 -1,23 BIST SPOR 36.017 -0,27 BIST İNŞAAT 82.100 0,16 BIST MALİ 94.651 -0,74 BIST BANKA 97.534 -1,02 BIST SİGORTA 279.960 -1,29 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.880 3,51 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.545 -0,56 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.242 -0,11 BIST TEKNOLOJİ 104.417 0,31 BIST BİLİŞİM 18.660 -0,10 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.055 -1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bakan Albayrak'tan büyüme açıklaması
Türkiye büyümede OECD'nin zirvesinde
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (10 Eylül 2018)
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti
Dolarda kritik zirve öncesi düşüş
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum