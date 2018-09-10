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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 13:33 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.161 -0,26 BIST SINAİ 124.894 -0,22 BIST GIDA, İÇECEK 107.660 -0,02 BIST TEKSTIL, DERİ 26.831 -0,46 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.072 -0,08 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.873 0,26 BIST TAŞ, TOPRAK 77.640 -0,45 BIST METAL ANA 288.672 -0,20 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.693 -1,21 BIST MADENCİLİK 62.554 -0,49 BIST HİZMETLER 67.192 -0,15 BIST ELEKTRİK 3.543 -0,31 BIST ULAŞTIRMA 169.280 0,60 BIST TURİZM 6.996 1,43 BIST TİCARET 166.901 0,05 BIST İLETİŞİM 25.251 -1,23 BIST SPOR 36.017 -0,27 BIST İNŞAAT 82.100 0,16 BIST MALİ 94.651 -0,74 BIST BANKA 97.534 -1,02 BIST SİGORTA 279.960 -1,29 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.880 3,51 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.545 -0,56 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.242 -0,11 BIST TEKNOLOJİ 104.417 0,31 BIST BİLİŞİM 18.660 -0,10 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.055 -1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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