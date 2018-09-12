Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.094 0,50 BIST SINAİ 125.024 0,58 BIST GIDA, İÇECEK 105.763 0,30 BIST TEKSTIL, DERİ 26.309 -0,12 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.468 0,34 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.572 0,21 BIST TAŞ, TOPRAK 75.442 -0,63 BIST METAL ANA 290.443 1,13 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.023 1,25 BIST MADENCİLİK 60.405 -0,22 BIST HİZMETLER 68.648 1,40 BIST ELEKTRİK 3.494 0,71 BIST ULAŞTIRMA 181.126 3,28 BIST TURİZM 6.830 1,87 BIST TİCARET 169.695 1,05 BIST İLETİŞİM 25.400 0,91 BIST SPOR 35.474 0,73 BIST İNŞAAT 80.992 -0,93 BIST MALİ 93.564 0,57 BIST BANKA 95.560 0,43 BIST SİGORTA 272.288 0,10 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.346 -0,33 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.466 0,65 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.924 1,15 BIST TEKNOLOJİ 104.384 0,46 BIST BİLİŞİM 18.250 0,88 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.425 -0,85(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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