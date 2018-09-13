Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 51.302 0,18 BIST SINAİ 123.891 -0,47 BIST GIDA, İÇECEK 105.142 -1,04 BIST TEKSTIL, DERİ 25.674 -0,83 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.362 -1,04 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.631 0,41 BIST TAŞ, TOPRAK 74.580 -1,01 BIST METAL ANA 284.226 -1,04 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.016 -0,93 BIST MADENCİLİK 60.871 1,26 BIST HİZMETLER 67.675 -0,10 BIST ELEKTRİK 3.452 -0,25 BIST ULAŞTIRMA 170.499 -2,96 BIST TURİZM 6.566 -1,11 BIST TİCARET 172.484 0,84 BIST İLETİŞİM 25.176 1,55 BIST SPOR 34.708 -0,82 BIST İNŞAAT 80.405 1,11 BIST MALİ 91.961 -0,54 BIST BANKA 93.070 -0,53 BIST SİGORTA 265.887 -1,03 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.213 -0,28 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.775 -0,50 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.596 -0,61 BIST TEKNOLOJİ 101.760 -0,95 BIST BİLİŞİM 17.571 -1,08 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 20.949 -1,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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