Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.851 1,87 BIST SINAİ 126.700 0,63 BIST GIDA, İÇECEK 109.807 0,40 BIST TEKSTIL, DERİ 26.500 0,04 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.112 1,92 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.664 1,39 BIST TAŞ, TOPRAK 76.306 -0,31 BIST METAL ANA 287.631 -0,39 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.352 1,43 BIST MADENCİLİK 62.869 1,17 BIST HİZMETLER 70.676 0,78 BIST ELEKTRİK 3.585 1,95 BIST ULAŞTIRMA 178.664 0,65 BIST TURİZM 6.774 0,60 BIST TİCARET 177.514 0,67 BIST İLETİŞİM 26.985 0,84 BIST SPOR 36.219 1,50 BIST İNŞAAT 80.757 0,10 BIST MALİ 97.980 3,15 BIST BANKA 103.024 5,03 BIST SİGORTA 276.178 1,36 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 51.146 1,05 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.395 1,52 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.167 1,34 BIST TEKNOLOJİ 105.615 1,52 BIST BİLİŞİM 18.500 1,48 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.437 1,12(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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