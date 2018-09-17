FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 13:38 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 53.366 0,56 BIST SINAİ 125.648 -0,03 BIST GIDA, İÇECEK 109.016 -1,03 BIST TEKSTIL, DERİ 26.658 1,47 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.720 0,34 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.640 -0,05 BIST TAŞ, TOPRAK 75.166 -0,70 BIST METAL ANA 286.118 1,07 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.732 -1,21 BIST MADENCİLİK 61.507 -0,35 BIST HİZMETLER 69.967 0,57 BIST ELEKTRİK 3.551 0,43 BIST ULAŞTIRMA 173.929 0,21 BIST TURİZM 6.802 0,76 BIST TİCARET 178.271 1,22 BIST İLETİŞİM 26.446 -0,29 BIST SPOR 36.642 0,41 BIST İNŞAAT 80.413 0,85 BIST MALİ 95.897 -0,64 BIST BANKA 98.962 -1,61 BIST SİGORTA 275.684 0,36 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.204 -0,42 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.086 0,20 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.933 0,43 BIST TEKNOLOJİ 105.239 0,37 BIST BİLİŞİM 18.530 0,73 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.425 1,01(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERÇocuğum her şeyi ağlayarak istiyor ne yapabilirim?Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor ne yapabilirim?
Karakuş: Türkiye'nin yurt dışından hayvan ithal etme zorunluluğu kalkacakKarakuş: Türkiye'nin yurt dışından hayvan ithal etme zorunluluğu kalkacak
Sanayide cirolar Temmuz'da yıllık yüzde 36.3 arttıSanayide cirolar Temmuz'da yıllık yüzde 36.3 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

EDS'de yeni dönem! Her kural ihlali için ayrı ceza

EDS'de yeni dönem! Her kural ihlali için ayrı ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası’ndaki CHP hisseleri Hazine'ye geçmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası’ndaki CHP hisseleri Hazine'ye geçmeli

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaşehir'de sumalık üzüm fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü

Alaşehir'de sumalık üzüm fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü

Sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru inciri için açık artırma yapıldı

Sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru inciri için açık artırma yapıldı

Karakuş: Türkiye'nin yurt dışından hayvan ithal etme zorunluluğu kalkacak

Karakuş: Türkiye'nin yurt dışından hayvan ithal etme zorunluluğu kalkacak

Sanayide cirolar Temmuz'da yıllık yüzde 36.3 arttı

Sanayide cirolar Temmuz'da yıllık yüzde 36.3 arttı

Kotil: Burada bir fırsat var ve biz bu fırsata gözümüzü diktik

Kotil: Burada bir fırsat var ve biz bu fırsata gözümüzü diktik

Bu köyde yılda 44 milyonluk domates üretiliyor

Bu köyde yılda 44 milyonluk domates üretiliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.