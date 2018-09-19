Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 53.198 0,33 BIST SINAİ 126.180 0,84 BIST GIDA, İÇECEK 107.942 -0,47 BIST TEKSTIL, DERİ 27.649 1,79 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.927 0,83 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.584 1,07 BIST TAŞ, TOPRAK 75.788 0,71 BIST METAL ANA 287.662 1,12 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.605 0,73 BIST MADENCİLİK 62.574 0,87 BIST HİZMETLER 70.311 -0,81 BIST ELEKTRİK 3.607 0,14 BIST ULAŞTIRMA 179.614 0,84 BIST TURİZM 6.826 0,22 BIST TİCARET 178.369 -1,29 BIST İLETİŞİM 25.931 -2,16 BIST SPOR 36.420 -0,03 BIST İNŞAAT 80.917 -0,68 BIST MALİ 96.944 0,95 BIST BANKA 100.434 1,47 BIST SİGORTA 278.944 -0,08 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.453 0,56 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.916 0,59 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.809 0,10 BIST TEKNOLOJİ 107.156 -0,10 BIST BİLİŞİM 18.647 -0,24 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.021 1,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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