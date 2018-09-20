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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 13:46 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 53.327 -0,08 BIST SINAİ 126.041 -0,41 BIST GIDA, İÇECEK 109.396 0,00 BIST TEKSTIL, DERİ 27.369 -0,61 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.572 0,04 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.977 -1,65 BIST TAŞ, TOPRAK 75.039 -0,57 BIST METAL ANA 288.550 0,37 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.608 -0,45 BIST MADENCİLİK 65.162 2,85 BIST HİZMETLER 70.762 -0,04 BIST ELEKTRİK 3.591 -0,55 BIST ULAŞTIRMA 178.748 -0,74 BIST TURİZM 6.885 1,02 BIST TİCARET 178.650 0,00 BIST İLETİŞİM 26.709 0,83 BIST SPOR 36.524 0,31 BIST İNŞAAT 80.667 -0,59 BIST MALİ 99.704 0,21 BIST BANKA 105.525 0,22 BIST SİGORTA 277.172 -0,56 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.000 -0,55 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.454 0,40 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.566 -0,49 BIST TEKNOLOJİ 106.207 -0,89 BIST BİLİŞİM 18.636 -0,51 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.061 -0,32(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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