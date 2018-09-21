Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ53.3350,36BIST SINAİ127.4721,31BIST GIDA, İÇECEK108.764-0,24BIST TEKSTIL, DERİ27.7701,14BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM47.3862,23BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK117.8941,71BIST TAŞ, TOPRAK75.1800,46BIST METAL ANA292.7592,06BIST METAL EŞYA, MAKİNA131.3950,91BIST MADENCİLİK66.787-0,28BIST HİZMETLER72.1750,91BIST ELEKTRİK3.6371,46BIST ULAŞTIRMA179.4681,22BIST TURİZM7.0091,09BIST TİCARET184.1430,64BIST İLETİŞİM27.4521,23BIST SPOR36.412-0,43BIST İNŞAAT80.883-0,98BIST MALİ99.7711,66BIST BANKA104.9492,51BIST SİGORTA274.568-0,63BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG49.8380,68BIST HOLDİNG VE YATIRIM86.4561,02BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.32.0860,68BIST TEKNOLOJİ106.6521,16BIST BİLİŞİM18.9071,72BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.22.0131,81(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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