Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 54.036 1,27 BIST SINAİ 127.907 -0,15 BIST GIDA, İÇECEK 108.579 -0,13 BIST TEKSTIL, DERİ 27.842 0,18 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.952 0,79 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.873 -0,59 BIST TAŞ, TOPRAK 75.858 0,84 BIST METAL ANA 289.888 -0,92 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.506 0,52 BIST MADENCİLİK 69.696 4,17 BIST HİZMETLER 72.434 -0,48 BIST ELEKTRİK 3.644 -0,16 BIST ULAŞTIRMA 182.099 0,58 BIST TURİZM 6.991 0,59 BIST TİCARET 183.990 -1,16 BIST İLETİŞİM 27.358 -1,10 BIST SPOR 36.325 -0,47 BIST İNŞAAT 81.358 0,14 BIST MALİ 101.193 1,17 BIST BANKA 107.627 2,52 BIST SİGORTA 276.374 0,06 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.983 0,98 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.842 -0,14 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.106 0,10 BIST TEKNOLOJİ 107.192 0,49 BIST BİLİŞİM 18.836 0,31 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.209 0,76(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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