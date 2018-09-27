Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 54.852 0,17 BIST SINAİ 127.837 -0,02 BIST GIDA, İÇECEK 111.684 1,07 BIST TEKSTIL, DERİ 27.676 -0,28 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.812 0,52 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.682 -1,46 BIST TAŞ, TOPRAK 75.329 -0,21 BIST METAL ANA 285.151 1,32 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.507 -0,53 BIST MADENCİLİK 71.281 0,98 BIST HİZMETLER 73.223 0,15 BIST ELEKTRİK 3.635 0,17 BIST ULAŞTIRMA 188.633 0,88 BIST TURİZM 6.894 -0,58 BIST TİCARET 186.594 -0,07 BIST İLETİŞİM 27.041 -0,59 BIST SPOR 35.989 0,64 BIST İNŞAAT 80.980 1,14 BIST MALİ 102.667 -0,02 BIST BANKA 111.148 -0,11 BIST SİGORTA 276.203 0,21 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.412 -0,01 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.829 0,11 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.652 -0,18 BIST TEKNOLOJİ 108.790 0,25 BIST BİLİŞİM 18.597 0,85 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.080 -0,48(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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