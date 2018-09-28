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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 13:33 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 54.428 -0,82 BIST SINAİ 127.104 -0,80 BIST GIDA, İÇECEK 110.079 -1,69 BIST TEKSTIL, DERİ 28.512 2,85 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.920 0,12 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.694 -0,79 BIST TAŞ, TOPRAK 75.069 -0,42 BIST METAL ANA 283.271 -1,31 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.728 -0,19 BIST MADENCİLİK 69.366 0,53 BIST HİZMETLER 73.783 -0,01 BIST ELEKTRİK 3.653 0,11 BIST ULAŞTIRMA 186.638 0,26 BIST TURİZM 7.060 1,05 BIST TİCARET 189.432 -0,83 BIST İLETİŞİM 27.516 0,88 BIST SPOR 35.918 -0,10 BIST İNŞAAT 80.930 -0,66 BIST MALİ 105.534 0,74 BIST BANKA 117.769 2,05 BIST SİGORTA 277.282 -0,07 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.535 0,47 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.398 -0,81 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.802 0,28 BIST TEKNOLOJİ 110.273 0,06 BIST BİLİŞİM 18.978 0,77 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.206 1,05(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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