Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 53.972 -0,37 BIST SINAİ 127.278 0,44 BIST GIDA, İÇECEK 110.418 0,38 BIST TEKSTIL, DERİ 28.728 0,87 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.753 0,87 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.999 -0,36 BIST TAŞ, TOPRAK 73.829 -0,83 BIST METAL ANA 285.940 1,31 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.849 0,08 BIST MADENCİLİK 72.230 3,14 BIST HİZMETLER 73.871 0,33 BIST ELEKTRİK 3.658 0,11 BIST ULAŞTIRMA 185.926 0,08 BIST TURİZM 7.019 -0,57 BIST TİCARET 189.283 -0,18 BIST İLETİŞİM 27.754 1,45 BIST SPOR 35.471 -1,05 BIST İNŞAAT 80.647 0,22 BIST MALİ 104.788 -0,30 BIST BANKA 116.516 -0,18 BIST SİGORTA 277.384 0,50 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.930 0,15 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.916 -0,59 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.972 0,11 BIST TEKNOLOJİ 110.293 0,69 BIST BİLİŞİM 19.375 2,50 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.179 0,55(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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