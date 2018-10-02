Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 53.662 -0,64 BIST SINAİ 126.035 0,21 BIST GIDA, İÇECEK 108.809 -0,26 BIST TEKSTIL, DERİ 28.208 -0,29 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.769 -1,65 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.534 1,22 BIST TAŞ, TOPRAK 73.027 -0,28 BIST METAL ANA 282.083 0,10 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.865 -0,34 BIST MADENCİLİK 69.342 -1,65 BIST HİZMETLER 72.191 -1,15 BIST ELEKTRİK 3.593 -0,61 BIST ULAŞTIRMA 178.454 -1,69 BIST TURİZM 7.080 0,99 BIST TİCARET 185.849 -1,34 BIST İLETİŞİM 27.240 -1,06 BIST SPOR 34.975 -0,23 BIST İNŞAAT 80.491 0,28 BIST MALİ 101.598 -1,03 BIST BANKA 110.623 -1,72 BIST SİGORTA 277.834 -0,11 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.140 -0,31 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.994 -0,41 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.718 -0,07 BIST TEKNOLOJİ 109.205 -1,02 BIST BİLİŞİM 19.433 -0,30 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.139 -0,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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