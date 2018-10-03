FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 13:40 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 53.358 0,11 BIST SINAİ 126.131 0,08 BIST GIDA, İÇECEK 109.128 -0,51 BIST TEKSTIL, DERİ 28.137 -0,53 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.197 -0,32 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.385 1,17 BIST TAŞ, TOPRAK 72.326 -0,44 BIST METAL ANA 282.981 -0,58 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.190 -0,70 BIST MADENCİLİK 71.522 1,81 BIST HİZMETLER 72.429 -0,05 BIST ELEKTRİK 3.568 -0,59 BIST ULAŞTIRMA 176.901 0,26 BIST TURİZM 7.054 0,02 BIST TİCARET 186.839 -0,41 BIST İLETİŞİM 27.731 0,31 BIST SPOR 34.601 -0,20 BIST İNŞAAT 79.714 -0,79 BIST MALİ 101.335 -0,48 BIST BANKA 110.699 0,03 BIST SİGORTA 279.790 0,40 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.337 -0,14 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.455 -1,28 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.485 -0,03 BIST TEKNOLOJİ 109.323 -0,40 BIST BİLİŞİM 19.341 -0,60 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.307 0,97(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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