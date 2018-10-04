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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 13:23 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.756 -0,80 BIST SINAİ 124.146 -0,88 BIST GIDA, İÇECEK 105.631 -3,52 BIST TEKSTIL, DERİ 27.416 -0,93 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.074 -1,12 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.547 1,36 BIST TAŞ, TOPRAK 70.543 -1,64 BIST METAL ANA 275.068 -1,71 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.125 -1,10 BIST MADENCİLİK 67.282 -2,93 BIST HİZMETLER 71.465 -1,29 BIST ELEKTRİK 3.468 -2,71 BIST ULAŞTIRMA 169.766 -2,03 BIST TURİZM 6.811 -2,69 BIST TİCARET 187.404 -1,32 BIST İLETİŞİM 27.592 -0,21 BIST SPOR 33.139 -2,91 BIST İNŞAAT 78.761 -0,95 BIST MALİ 97.717 -2,43 BIST BANKA 104.124 -3,63 BIST SİGORTA 275.632 -2,16 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.098 -0,65 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.802 -1,09 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.463 -1,88 BIST TEKNOLOJİ 104.873 -3,13 BIST BİLİŞİM 18.571 -3,29 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.703 -1,24(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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