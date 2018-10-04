Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.756 -0,80 BIST SINAİ 124.146 -0,88 BIST GIDA, İÇECEK 105.631 -3,52 BIST TEKSTIL, DERİ 27.416 -0,93 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.074 -1,12 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.547 1,36 BIST TAŞ, TOPRAK 70.543 -1,64 BIST METAL ANA 275.068 -1,71 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.125 -1,10 BIST MADENCİLİK 67.282 -2,93 BIST HİZMETLER 71.465 -1,29 BIST ELEKTRİK 3.468 -2,71 BIST ULAŞTIRMA 169.766 -2,03 BIST TURİZM 6.811 -2,69 BIST TİCARET 187.404 -1,32 BIST İLETİŞİM 27.592 -0,21 BIST SPOR 33.139 -2,91 BIST İNŞAAT 78.761 -0,95 BIST MALİ 97.717 -2,43 BIST BANKA 104.124 -3,63 BIST SİGORTA 275.632 -2,16 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.098 -0,65 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.802 -1,09 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.463 -1,88 BIST TEKNOLOJİ 104.873 -3,13 BIST BİLİŞİM 18.571 -3,29 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.703 -1,24(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı
Türkiye'nin en büyüklerindendi! Yarın satılıyor
Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları
Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları
Ankara'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik ve Odalar Birliği'nden son karar
Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum