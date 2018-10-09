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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 13:17 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.788 -1,75 BIST SINAİ 125.468 0,76 BIST GIDA, İÇECEK 101.060 -0,73 BIST TEKSTIL, DERİ 28.366 1,31 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.220 0,44 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.725 1,71 BIST TAŞ, TOPRAK 70.188 0,42 BIST METAL ANA 280.085 0,37 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.660 0,76 BIST MADENCİLİK 68.361 0,25 BIST HİZMETLER 70.236 0,06 BIST ELEKTRİK 3.497 1,45 BIST ULAŞTIRMA 172.099 -0,93 BIST TURİZM 6.749 1,20 BIST TİCARET 186.806 0,78 BIST İLETİŞİM 25.431 -0,79 BIST SPOR 32.302 -0,28 BIST İNŞAAT 77.679 1,33 BIST MALİ 99.665 0,14 BIST BANKA 109.167 -0,57 BIST SİGORTA 277.322 -0,54 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.654 0,70 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.725 0,93 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.033 0,88 BIST TEKNOLOJİ 106.222 -0,25 BIST BİLİŞİM 18.279 0,45 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.625 0,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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