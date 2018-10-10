Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.962 -0,26 BIST SINAİ 124.761 -0,98 BIST GIDA, İÇECEK 101.490 1,95 BIST TEKSTIL, DERİ 28.150 -0,47 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.001 -0,64 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.503 -2,14 BIST TAŞ, TOPRAK 69.736 -0,51 BIST METAL ANA 280.627 -0,75 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.372 -1,41 BIST MADENCİLİK 68.160 -0,03 BIST HİZMETLER 69.516 -0,61 BIST ELEKTRİK 3.431 -0,59 BIST ULAŞTIRMA 171.321 0,02 BIST TURİZM 6.739 -0,50 BIST TİCARET 181.614 -2,07 BIST İLETİŞİM 25.634 0,59 BIST SPOR 32.168 -0,53 BIST İNŞAAT 77.627 0,21 BIST MALİ 100.591 0,20 BIST BANKA 110.670 0,69 BIST SİGORTA 278.438 -0,39 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.624 0,15 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.321 -0,37 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.865 0,03 BIST TEKNOLOJİ 107.280 0,59 BIST BİLİŞİM 17.887 -1,47 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.613 0,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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