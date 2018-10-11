Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 51.634 -0,02 BIST SINAİ 121.636 -0,52 BIST GIDA, İÇECEK 98.744 -0,07 BIST TEKSTIL, DERİ 27.128 -1,48 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.894 -0,59 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.823 -1,05 BIST TAŞ, TOPRAK 67.687 -0,77 BIST METAL ANA 271.453 -0,55 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.551 0,20 BIST MADENCİLİK 66.926 0,49 BIST HİZMETLER 68.198 -0,09 BIST ELEKTRİK 3.325 -0,93 BIST ULAŞTIRMA 162.631 -0,27 BIST TURİZM 6.651 -0,46 BIST TİCARET 183.214 1,21 BIST İLETİŞİM 25.056 -1,22 BIST SPOR 31.088 -4,06 BIST İNŞAAT 76.271 -0,93 BIST MALİ 98.068 -0,99 BIST BANKA 107.711 -0,56 BIST SİGORTA 277.323 -0,82 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.304 0,95 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.794 -1,82 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.943 0,14 BIST TEKNOLOJİ 103.309 -0,01 BIST BİLİŞİM 17.203 -1,36 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.468 0,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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