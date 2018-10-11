FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 13:30 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 51.634 -0,02 BIST SINAİ 121.636 -0,52 BIST GIDA, İÇECEK 98.744 -0,07 BIST TEKSTIL, DERİ 27.128 -1,48 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.894 -0,59 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.823 -1,05 BIST TAŞ, TOPRAK 67.687 -0,77 BIST METAL ANA 271.453 -0,55 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.551 0,20 BIST MADENCİLİK 66.926 0,49 BIST HİZMETLER 68.198 -0,09 BIST ELEKTRİK 3.325 -0,93 BIST ULAŞTIRMA 162.631 -0,27 BIST TURİZM 6.651 -0,46 BIST TİCARET 183.214 1,21 BIST İLETİŞİM 25.056 -1,22 BIST SPOR 31.088 -4,06 BIST İNŞAAT 76.271 -0,93 BIST MALİ 98.068 -0,99 BIST BANKA 107.711 -0,56 BIST SİGORTA 277.323 -0,82 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.304 0,95 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.794 -1,82 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.943 0,14 BIST TEKNOLOJİ 103.309 -0,01 BIST BİLİŞİM 17.203 -1,36 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.468 0,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERUçakta tanışmışlardı... Ünlü oyuncu evlendi!Uçakta tanışmışlardı... Ünlü oyuncu evlendi!
VERİMDER Başkanı Prof. Dr. Alkin vatandaşları sahte 'Enerji Kimlik Belgesi'ne karşı uyardıVERİMDER Başkanı Prof. Dr. Alkin vatandaşları sahte 'Enerji Kimlik Belgesi'ne karşı uyardı
Uçak kargoyla Uzak Doğu'ya yaş sebze meyve ihracatıUçak kargoyla Uzak Doğu'ya yaş sebze meyve ihracatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Yeni Havalimanı'nda THY’nin ilk uçuş fiyatları belli oldu

Yeni Havalimanı'nda THY’nin ilk uçuş fiyatları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı ekonomik kararlar Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı ekonomik kararlar Resmi Gazete'de!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhuriyet Üniversitesi'nden enflasyonla mücadele kampanyasına destek

Cumhuriyet Üniversitesi'nden enflasyonla mücadele kampanyasına destek

VERİMDER Başkanı Prof. Dr. Alkin vatandaşları sahte 'Enerji Kimlik Belgesi'ne karşı uyardı

VERİMDER Başkanı Prof. Dr. Alkin vatandaşları sahte 'Enerji Kimlik Belgesi'ne karşı uyardı

Uçak kargoyla Uzak Doğu'ya yaş sebze meyve ihracatı

Uçak kargoyla Uzak Doğu'ya yaş sebze meyve ihracatı

THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk uçuşları belli oldu (2)

THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk uçuşları belli oldu (2)

KÖY-KOOP/Soyer: Süt üreticilerine daha çok destek verilmeli

KÖY-KOOP/Soyer: Süt üreticilerine daha çok destek verilmeli

Zigana Tüneli'nde sona yaklaşılıyor

Zigana Tüneli'nde sona yaklaşılıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.