Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 51.426 -1,17 BIST SINAİ 122.182 -0,06 BIST GIDA, İÇECEK 101.253 0,95 BIST TEKSTIL, DERİ 27.316 -0,15 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.230 -0,16 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.251 -0,40 BIST TAŞ, TOPRAK 67.255 -0,24 BIST METAL ANA 270.637 -0,05 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.795 -0,28 BIST MADENCİLİK 68.953 1,05 BIST HİZMETLER 68.801 0,11 BIST ELEKTRİK 3.333 -0,38 BIST ULAŞTIRMA 164.786 1,73 BIST TURİZM 6.559 -0,34 BIST TİCARET 185.377 -0,52 BIST İLETİŞİM 25.241 -0,24 BIST SPOR 30.137 -1,87 BIST İNŞAAT 76.150 -0,12 BIST MALİ 100.169 0,89 BIST BANKA 110.779 1,45 BIST SİGORTA 276.182 0,10 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.248 -0,19 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.326 0,56 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.928 -0,62 BIST TEKNOLOJİ 103.615 0,14 BIST BİLİŞİM 17.094 0,04 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.359 0,53(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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