Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.009 0,45 BIST SINAİ 125.828 1,00 BIST GIDA, İÇECEK 103.720 0,36 BIST TEKSTIL, DERİ 28.114 0,65 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.431 1,73 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.557 1,19 BIST TAŞ, TOPRAK 68.744 1,29 BIST METAL ANA 279.507 0,67 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.199 1,03 BIST MADENCİLİK 72.845 2,72 BIST HİZMETLER 70.547 0,83 BIST ELEKTRİK 3.438 2,63 BIST ULAŞTIRMA 172.950 1,25 BIST TURİZM 6.724 1,02 BIST TİCARET 188.546 0,17 BIST İLETİŞİM 25.623 1,02 BIST SPOR 30.590 2,11 BIST İNŞAAT 76.119 -0,54 BIST MALİ 103.455 2,34 BIST BANKA 116.026 3,98 BIST SİGORTA 279.589 0,61 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.988 1,28 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.647 0,60 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.831 1,03 BIST TEKNOLOJİ 109.837 2,32 BIST BİLİŞİM 17.595 1,31 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.809 1,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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