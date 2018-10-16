FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 13:54 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.465 0,62 BIST SINAİ 126.214 0,50 BIST GIDA, İÇECEK 103.695 -0,99 BIST TEKSTIL, DERİ 28.565 0,59 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.578 0,69 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.377 1,45 BIST TAŞ, TOPRAK 69.445 0,49 BIST METAL ANA 280.849 -0,02 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.694 0,85 BIST MADENCİLİK 71.697 -0,63 BIST HİZMETLER 71.413 0,12 BIST ELEKTRİK 3.485 0,59 BIST ULAŞTIRMA 173.185 -1,78 BIST TURİZM 6.752 0,57 BIST TİCARET 189.483 0,02 BIST İLETİŞİM 26.440 1,92 BIST SPOR 32.145 2,88 BIST İNŞAAT 77.633 0,39 BIST MALİ 104.812 0,69 BIST BANKA 118.466 1,12 BIST SİGORTA 280.317 -0,42 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.838 1,62 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.015 0,17 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.041 0,65 BIST TEKNOLOJİ 110.404 -0,69 BIST BİLİŞİM 17.778 -0,15 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.031 1,29(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERGece yatmadan önce neden başınızın ucuna limon koymalısınız?Gece yatmadan önce neden başınızın ucuna limon koymalısınız?
Design Week Turkey katma değer yaratmada tasarımın önemine dikkat çekecekDesign Week Turkey katma değer yaratmada tasarımın önemine dikkat çekecek
Dicle Elektrik'ten basın açıklamasıDicle Elektrik'ten basın açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Kamu işçisine 1083 lira ilave ödeme

Kamu işçisine 1083 lira ilave ödeme

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

406 kalem hizmet ve üründe yüzde 10 indirim uygulanacak

406 kalem hizmet ve üründe yüzde 10 indirim uygulanacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır OSB Başkanı Odabaşı: Şu an için işçi çıkaran yok

Diyarbakır OSB Başkanı Odabaşı: Şu an için işçi çıkaran yok

Design Week Turkey katma değer yaratmada tasarımın önemine dikkat çekecek

Design Week Turkey katma değer yaratmada tasarımın önemine dikkat çekecek

Dicle Elektrik'ten basın açıklaması

Dicle Elektrik'ten basın açıklaması

Kimya sektörü Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluşacak

Kimya sektörü Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluşacak

'Domateste suçlu, girdi maliyeti ve tuta zararlısı'

'Domateste suçlu, girdi maliyeti ve tuta zararlısı'

Domates fiyatları üreticiyi sevindiriyor

Domates fiyatları üreticiyi sevindiriyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.