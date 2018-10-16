Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.465 0,62 BIST SINAİ 126.214 0,50 BIST GIDA, İÇECEK 103.695 -0,99 BIST TEKSTIL, DERİ 28.565 0,59 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.578 0,69 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.377 1,45 BIST TAŞ, TOPRAK 69.445 0,49 BIST METAL ANA 280.849 -0,02 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.694 0,85 BIST MADENCİLİK 71.697 -0,63 BIST HİZMETLER 71.413 0,12 BIST ELEKTRİK 3.485 0,59 BIST ULAŞTIRMA 173.185 -1,78 BIST TURİZM 6.752 0,57 BIST TİCARET 189.483 0,02 BIST İLETİŞİM 26.440 1,92 BIST SPOR 32.145 2,88 BIST İNŞAAT 77.633 0,39 BIST MALİ 104.812 0,69 BIST BANKA 118.466 1,12 BIST SİGORTA 280.317 -0,42 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.838 1,62 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.015 0,17 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.041 0,65 BIST TEKNOLOJİ 110.404 -0,69 BIST BİLİŞİM 17.778 -0,15 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.031 1,29(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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