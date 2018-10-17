Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.439 0,29 BIST SINAİ 125.898 0,39 BIST GIDA, İÇECEK 103.937 0,99 BIST TEKSTIL, DERİ 28.894 1,24 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.699 0,65 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.117 1,43 BIST TAŞ, TOPRAK 70.259 0,23 BIST METAL ANA 276.502 -0,69 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.788 0,45 BIST MADENCİLİK 69.767 -1,99 BIST HİZMETLER 70.546 -0,84 BIST ELEKTRİK 3.472 -0,17 BIST ULAŞTIRMA 164.330 -3,57 BIST TURİZM 6.849 1,31 BIST TİCARET 190.613 -0,27 BIST İLETİŞİM 26.321 0,57 BIST SPOR 31.730 -1,14 BIST İNŞAAT 76.740 -0,04 BIST MALİ 105.276 1,07 BIST BANKA 118.936 1,81 BIST SİGORTA 281.088 0,45 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 61.515 11,59 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.191 0,05 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.232 0,74 BIST TEKNOLOJİ 108.333 -0,78 BIST BİLİŞİM 17.938 1,00 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.449 2,33(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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