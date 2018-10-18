Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.519 0,34 BIST SINAİ 125.386 -0,08 BIST GIDA, İÇECEK 102.990 -0,41 BIST TEKSTIL, DERİ 28.904 0,02 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.029 0,43 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.808 0,25 BIST TAŞ, TOPRAK 69.562 -0,66 BIST METAL ANA 271.688 -0,31 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.904 0,20 BIST MADENCİLİK 66.071 -0,80 BIST HİZMETLER 70.484 0,03 BIST ELEKTRİK 3.509 0,53 BIST ULAŞTIRMA 164.317 1,38 BIST TURİZM 6.819 0,81 BIST TİCARET 191.276 0,22 BIST İLETİŞİM 26.061 -1,41 BIST SPOR 31.967 1,05 BIST İNŞAAT 76.877 -0,55 BIST MALİ 106.085 -0,20 BIST BANKA 119.801 -0,88 BIST SİGORTA 280.603 -0,40 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 57.607 2,14 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.057 0,56 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.403 0,56 BIST TEKNOLOJİ 109.130 1,24 BIST BİLİŞİM 18.004 -0,45 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.217 0,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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