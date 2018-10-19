Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.659 -0,09 BIST SINAİ 122.796 -0,58 BIST GIDA, İÇECEK 101.962 -0,09 BIST TEKSTIL, DERİ 28.536 -1,04 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.416 -0,46 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.845 -1,13 BIST TAŞ, TOPRAK 68.782 0,16 BIST METAL ANA 262.859 -0,89 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.543 0,28 BIST MADENCİLİK 66.560 0,53 BIST HİZMETLER 69.934 0,50 BIST ELEKTRİK 3.491 -0,30 BIST ULAŞTIRMA 160.802 -0,92 BIST TURİZM 6.665 -0,91 BIST TİCARET 191.390 1,22 BIST İLETİŞİM 25.901 1,39 BIST SPOR 31.580 -0,29 BIST İNŞAAT 76.190 -0,44 BIST MALİ 102.869 -1,60 BIST BANKA 115.682 -1,67 BIST SİGORTA 277.956 -0,22 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.447 -2,02 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.565 -1,90 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.950 -0,16 BIST TEKNOLOJİ 107.682 -0,27 BIST BİLİŞİM 17.662 -0,96 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.832 -0,53(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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