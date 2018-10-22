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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 13:26 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.941 0,38 BIST SINAİ 121.684 -0,24 BIST GIDA, İÇECEK 101.258 -0,89 BIST TEKSTIL, DERİ 28.517 0,26 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.539 -1,06 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.847 0,34 BIST TAŞ, TOPRAK 68.490 -0,87 BIST METAL ANA 258.324 -1,38 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.847 1,00 BIST MADENCİLİK 65.566 0,52 BIST HİZMETLER 69.820 0,11 BIST ELEKTRİK 3.447 -0,39 BIST ULAŞTIRMA 159.151 0,26 BIST TURİZM 6.683 0,36 BIST TİCARET 192.810 1,34 BIST İLETİŞİM 25.782 -1,56 BIST SPOR 30.720 -1,64 BIST İNŞAAT 76.076 -0,32 BIST MALİ 103.399 0,37 BIST BANKA 116.685 0,85 BIST SİGORTA 277.704 -0,05 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.218 1,81 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.642 -0,14 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.061 -0,20 BIST TEKNOLOJİ 105.546 -0,40 BIST BİLİŞİM 17.601 0,30 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.915 0,22(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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