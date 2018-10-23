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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 13:22 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.410 -0,90 BIST SINAİ 117.999 -1,16 BIST GIDA, İÇECEK 96.855 -2,82 BIST TEKSTIL, DERİ 27.142 -3,20 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.616 -2,68 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.280 -0,46 BIST TAŞ, TOPRAK 66.149 -1,99 BIST METAL ANA 251.957 -0,32 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.440 -2,16 BIST MADENCİLİK 63.159 -1,74 BIST HİZMETLER 67.417 -2,06 BIST ELEKTRİK 3.370 -1,86 BIST ULAŞTIRMA 150.902 -2,31 BIST TURİZM 6.453 -0,99 BIST TİCARET 189.301 -1,26 BIST İLETİŞİM 24.628 -3,35 BIST SPOR 28.933 -3,78 BIST İNŞAAT 73.500 -0,88 BIST MALİ 99.806 -1,57 BIST BANKA 111.673 -1,60 BIST SİGORTA 273.698 -1,19 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.116 0,47 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.486 -1,60 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.092 -1,51 BIST TEKNOLOJİ 100.206 -2,49 BIST BİLİŞİM 16.736 -3,05 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.703 -1,24(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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