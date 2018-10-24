Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.987 0,79 BIST SINAİ 116.946 -1,09 BIST GIDA, İÇECEK 98.696 0,39 BIST TEKSTIL, DERİ 27.029 -0,32 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.918 -0,27 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.877 -0,97 BIST TAŞ, TOPRAK 66.067 -0,09 BIST METAL ANA 244.370 -2,55 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.582 -0,23 BIST MADENCİLİK 63.249 -1,42 BIST HİZMETLER 68.657 0,76 BIST ELEKTRİK 3.378 0,35 BIST ULAŞTIRMA 153.682 0,56 BIST TURİZM 6.468 -0,11 BIST TİCARET 192.024 0,23 BIST İLETİŞİM 25.437 1,73 BIST SPOR 29.439 1,09 BIST İNŞAAT 73.594 1,72 BIST MALİ 100.040 0,46 BIST BANKA 112.158 0,63 BIST SİGORTA 274.711 -0,79 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.258 -2,52 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.244 0,29 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.576 0,64 BIST TEKNOLOJİ 101.007 -0,73 BIST BİLİŞİM 17.030 0,83 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.040 0,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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