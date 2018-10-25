Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.396 -0,19 BIST SINAİ 115.328 -0,40 BIST GIDA, İÇECEK 96.872 -2,22 BIST TEKSTIL, DERİ 26.851 -1,37 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.179 -0,39 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.381 -0,15 BIST TAŞ, TOPRAK 65.932 0,35 BIST METAL ANA 239.477 0,31 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.559 -1,24 BIST MADENCİLİK 62.710 0,41 BIST HİZMETLER 69.602 1,21 BIST ELEKTRİK 3.335 -0,71 BIST ULAŞTIRMA 153.092 0,24 BIST TURİZM 6.344 -1,03 BIST TİCARET 192.448 0,21 BIST İLETİŞİM 27.157 4,74 BIST SPOR 29.208 -2,26 BIST İNŞAAT 72.515 0,75 BIST MALİ 98.470 -0,56 BIST BANKA 109.817 -0,24 BIST SİGORTA 276.256 -0,01 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.925 -0,79 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.368 -0,96 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.260 -0,77 BIST TEKNOLOJİ 98.859 -0,69 BIST BİLİŞİM 16.582 -1,43 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.810 0,96(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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