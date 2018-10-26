Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.168 -0,57 BIST SINAİ 114.664 -1,99 BIST GIDA, İÇECEK 95.494 -1,16 BIST TEKSTIL, DERİ 26.911 -1,63 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.059 -1,45 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.723 -1,11 BIST TAŞ, TOPRAK 65.996 -0,42 BIST METAL ANA 235.439 -3,31 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 125.153 -2,60 BIST MADENCİLİK 63.432 -2,68 BIST HİZMETLER 70.123 -0,22 BIST ELEKTRİK 3.307 -1,33 BIST ULAŞTIRMA 153.885 -1,58 BIST TURİZM 6.383 -0,98 BIST TİCARET 191.543 -1,91 BIST İLETİŞİM 28.019 3,59 BIST SPOR 28.686 -1,34 BIST İNŞAAT 72.902 0,74 BIST MALİ 97.974 -1,31 BIST BANKA 108.796 -1,76 BIST SİGORTA 276.785 -0,13 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.958 6,59 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.186 -1,16 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.381 -0,08 BIST TEKNOLOJİ 99.501 -1,83 BIST BİLİŞİM 16.774 0,20 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.015 1,00(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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