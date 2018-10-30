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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 13:20 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 51.972 0,39 BIST SINAİ 111.266 -0,68 BIST GIDA, İÇECEK 95.453 0,95 BIST TEKSTIL, DERİ 26.191 -1,45 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.456 -0,76 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.656 -0,71 BIST TAŞ, TOPRAK 64.115 -1,06 BIST METAL ANA 225.411 -2,04 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.242 1,13 BIST MADENCİLİK 61.279 -1,99 BIST HİZMETLER 67.517 -2,00 BIST ELEKTRİK 3.208 -2,07 BIST ULAŞTIRMA 146.422 -3,55 BIST TURİZM 6.205 -0,84 BIST TİCARET 185.868 -1,16 BIST İLETİŞİM 26.867 -2,19 BIST SPOR 27.542 -2,16 BIST İNŞAAT 71.070 -0,09 BIST MALİ 96.050 0,03 BIST BANKA 107.140 1,25 BIST SİGORTA 272.733 -0,86 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.473 -0,10 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.296 -1,20 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.541 -1,36 BIST TEKNOLOJİ 98.939 0,79 BIST BİLİŞİM 16.746 1,13 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.807 0,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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