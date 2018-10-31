FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 13:19 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.548 1,40 BIST SINAİ 112.672 1,20 BIST GIDA, İÇECEK 96.331 0,11 BIST TEKSTIL, DERİ 27.288 2,67 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.022 0,71 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.134 1,43 BIST TAŞ, TOPRAK 64.191 0,82 BIST METAL ANA 229.674 2,28 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 124.562 -0,14 BIST MADENCİLİK 60.714 0,96 BIST HİZMETLER 67.426 -0,07 BIST ELEKTRİK 3.225 -0,58 BIST ULAŞTIRMA 143.558 -0,20 BIST TURİZM 6.236 0,84 BIST TİCARET 185.167 -0,65 BIST İLETİŞİM 27.014 0,50 BIST SPOR 27.565 1,37 BIST İNŞAAT 72.612 0,24 BIST MALİ 96.877 0,69 BIST BANKA 109.477 0,52 BIST SİGORTA 269.906 -0,57 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.615 0,42 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.868 1,15 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.499 0,04 BIST TEKNOLOJİ 100.993 2,29 BIST BİLİŞİM 16.865 0,32 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.974 0,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERWhatsapp'tan gelen tehlike! O mesajı sakın açmayınWhatsapp'tan gelen tehlike! O mesajı sakın açmayın
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya soruları yanıtladı: (2)Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya soruları yanıtladı: (2)
ATB Başkanı Çandır: Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacakATB Başkanı Çandır: Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Çalışan annelere İŞKUR'dan 400 lira destek

Çalışan annelere İŞKUR'dan 400 lira destek

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

3 çocuk teşviki: Tarım arazisi ve faizsiz ev kredisi

3 çocuk teşviki: Tarım arazisi ve faizsiz ev kredisi

İmar Barışı'nda son başvuru tarihi 31 Aralık kadar uzatıldı

İmar Barışı'nda son başvuru tarihi 31 Aralık kadar uzatıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya soruları yanıtladı: (2)

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya soruları yanıtladı: (2)

ATB Başkanı Çandır: Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacak

ATB Başkanı Çandır: Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacak

'Kuraklığa Duyarlı Türkiye Toprak Haritası' projesi tamamlandı

'Kuraklığa Duyarlı Türkiye Toprak Haritası' projesi tamamlandı

Kestane şekeri üreticisi 40 firma, yılda 3 bin ton kestane işliyor

Kestane şekeri üreticisi 40 firma, yılda 3 bin ton kestane işliyor

TBB/Aydın: Piyasa uygulamalara pozitif tepkiler veriyor

TBB/Aydın: Piyasa uygulamalara pozitif tepkiler veriyor

Et fiyatı artınca, kulak ve memeye talep arttı

Et fiyatı artınca, kulak ve memeye talep arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.