Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.548 1,40 BIST SINAİ 112.672 1,20 BIST GIDA, İÇECEK 96.331 0,11 BIST TEKSTIL, DERİ 27.288 2,67 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.022 0,71 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.134 1,43 BIST TAŞ, TOPRAK 64.191 0,82 BIST METAL ANA 229.674 2,28 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 124.562 -0,14 BIST MADENCİLİK 60.714 0,96 BIST HİZMETLER 67.426 -0,07 BIST ELEKTRİK 3.225 -0,58 BIST ULAŞTIRMA 143.558 -0,20 BIST TURİZM 6.236 0,84 BIST TİCARET 185.167 -0,65 BIST İLETİŞİM 27.014 0,50 BIST SPOR 27.565 1,37 BIST İNŞAAT 72.612 0,24 BIST MALİ 96.877 0,69 BIST BANKA 109.477 0,52 BIST SİGORTA 269.906 -0,57 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.615 0,42 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.868 1,15 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.499 0,04 BIST TEKNOLOJİ 100.993 2,29 BIST BİLİŞİM 16.865 0,32 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.974 0,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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