Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.175 0,67 BIST SINAİ 114.453 0,73 BIST GIDA, İÇECEK 96.591 1,35 BIST TEKSTIL, DERİ 27.337 -0,67 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.283 1,00 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.456 0,21 BIST TAŞ, TOPRAK 63.462 0,96 BIST METAL ANA 231.828 0,33 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.383 0,50 BIST MADENCİLİK 62.974 6,63 BIST HİZMETLER 67.749 1,60 BIST ELEKTRİK 3.229 0,80 BIST ULAŞTIRMA 142.749 2,78 BIST TURİZM 6.159 1,50 BIST TİCARET 188.175 1,17 BIST İLETİŞİM 27.026 1,71 BIST SPOR 27.537 1,44 BIST İNŞAAT 73.115 0,89 BIST MALİ 97.214 1,95 BIST BANKA 109.884 2,26 BIST SİGORTA 271.201 0,52 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.116 -0,85 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.200 1,73 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.503 1,56 BIST TEKNOLOJİ 100.797 1,08 BIST BİLİŞİM 16.647 0,01 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.847 0,94(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Okuyucu Yorumları 0 yorum