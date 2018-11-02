FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 13:33 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.738 -0,07 BIST SINAİ 115.638 1,58 BIST GIDA, İÇECEK 99.504 1,20 BIST TEKSTIL, DERİ 27.393 0,69 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.795 1,14 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.786 -0,27 BIST TAŞ, TOPRAK 63.617 0,25 BIST METAL ANA 238.527 5,47 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.783 1,25 BIST MADENCİLİK 62.152 -2,38 BIST HİZMETLER 68.368 -0,17 BIST ELEKTRİK 3.251 -0,11 BIST ULAŞTIRMA 142.453 -1,09 BIST TURİZM 6.110 -0,30 BIST TİCARET 189.124 0,50 BIST İLETİŞİM 27.757 -0,70 BIST SPOR 27.809 0,68 BIST İNŞAAT 72.603 0,41 BIST MALİ 98.768 -0,24 BIST BANKA 113.175 -0,57 BIST SİGORTA 272.465 0,36 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.674 0,91 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.171 0,34 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.692 -0,78 BIST TEKNOLOJİ 105.874 2,74 BIST BİLİŞİM 16.994 0,90 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.653 0,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERSeks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...Seks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...
Şok'un 9 aylık cirosu yüzde 35 artışla 8.7 milyar liraya ulaştıŞok'un 9 aylık cirosu yüzde 35 artışla 8.7 milyar liraya ulaştı
Petkim'in 9 aylık net karı 915 milyon liraPetkim'in 9 aylık net karı 915 milyon lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Yeni sigara paketleri böyle olacak

Yeni sigara paketleri böyle olacak

Apple CEO'su Tim Cook: Rusya ve Türkiye gibi pazarlarda sıkıntı var

Apple CEO'su Tim Cook: Rusya ve Türkiye gibi pazarlarda sıkıntı var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yandex Map Editor ile haritalarda düzenleme yapılabiliyor

Yandex Map Editor ile haritalarda düzenleme yapılabiliyor

Mobil sipariş trendi: iPhone'dan burger, Android'den pizza

Mobil sipariş trendi: iPhone'dan burger, Android'den pizza

Şok'un 9 aylık cirosu yüzde 35 artışla 8.7 milyar liraya ulaştı

Şok'un 9 aylık cirosu yüzde 35 artışla 8.7 milyar liraya ulaştı

Petkim'in 9 aylık net karı 915 milyon lira

Petkim'in 9 aylık net karı 915 milyon lira

BMW Group’un hedefi üretimde tamamen yenilenebilir enerji 

BMW Group’un hedefi üretimde tamamen yenilenebilir enerji 

D-8 ülkeleri ticarette yerel para birimlerini kullanacak

D-8 ülkeleri ticarette yerel para birimlerini kullanacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.