Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 52.738 -0,07 BIST SINAİ 115.638 1,58 BIST GIDA, İÇECEK 99.504 1,20 BIST TEKSTIL, DERİ 27.393 0,69 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.795 1,14 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.786 -0,27 BIST TAŞ, TOPRAK 63.617 0,25 BIST METAL ANA 238.527 5,47 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.783 1,25 BIST MADENCİLİK 62.152 -2,38 BIST HİZMETLER 68.368 -0,17 BIST ELEKTRİK 3.251 -0,11 BIST ULAŞTIRMA 142.453 -1,09 BIST TURİZM 6.110 -0,30 BIST TİCARET 189.124 0,50 BIST İLETİŞİM 27.757 -0,70 BIST SPOR 27.809 0,68 BIST İNŞAAT 72.603 0,41 BIST MALİ 98.768 -0,24 BIST BANKA 113.175 -0,57 BIST SİGORTA 272.465 0,36 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.674 0,91 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.171 0,34 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.692 -0,78 BIST TEKNOLOJİ 105.874 2,74 BIST BİLİŞİM 16.994 0,90 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.653 0,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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