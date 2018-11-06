FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 13:19 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 53.774 -0,45 BIST SINAİ 117.873 -0,41 BIST GIDA, İÇECEK 101.707 1,63 BIST TEKSTIL, DERİ 27.868 -0,01 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.745 -0,10 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.208 -0,51 BIST TAŞ, TOPRAK 63.826 -0,30 BIST METAL ANA 239.639 -0,91 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.646 -0,44 BIST MADENCİLİK 65.103 -1,81 BIST HİZMETLER 69.871 0,15 BIST ELEKTRİK 3.384 0,46 BIST ULAŞTIRMA 150.429 -0,20 BIST TURİZM 6.225 -0,29 BIST TİCARET 191.389 0,71 BIST İLETİŞİM 28.108 -0,37 BIST SPOR 28.318 0,24 BIST İNŞAAT 72.516 -0,23 BIST MALİ 102.264 -1,12 BIST BANKA 119.337 -1,74 BIST SİGORTA 272.185 -0,36 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.821 2,14 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.553 -0,48 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.793 -0,19 BIST TEKNOLOJİ 107.733 0,23 BIST BİLİŞİM 17.345 -0,54 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.210 0,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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BIST Şirketleri Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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