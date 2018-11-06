Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 53.774 -0,45 BIST SINAİ 117.873 -0,41 BIST GIDA, İÇECEK 101.707 1,63 BIST TEKSTIL, DERİ 27.868 -0,01 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.745 -0,10 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.208 -0,51 BIST TAŞ, TOPRAK 63.826 -0,30 BIST METAL ANA 239.639 -0,91 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.646 -0,44 BIST MADENCİLİK 65.103 -1,81 BIST HİZMETLER 69.871 0,15 BIST ELEKTRİK 3.384 0,46 BIST ULAŞTIRMA 150.429 -0,20 BIST TURİZM 6.225 -0,29 BIST TİCARET 191.389 0,71 BIST İLETİŞİM 28.108 -0,37 BIST SPOR 28.318 0,24 BIST İNŞAAT 72.516 -0,23 BIST MALİ 102.264 -1,12 BIST BANKA 119.337 -1,74 BIST SİGORTA 272.185 -0,36 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.821 2,14 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.553 -0,48 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.793 -0,19 BIST TEKNOLOJİ 107.733 0,23 BIST BİLİŞİM 17.345 -0,54 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.210 0,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son dakika: İş adamı Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti
Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi
İtalya'dan zeytin sıkma makinesi istedi, gelmeyince kendisi üretti
Alman devi Türkiye'den çekiliyor
Dolar ne kadar? 6 Kasım dolar kuru yorumları
İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?
Gümrüklerde binlerce araç bekliyor!
Döviz mevduatları dolardaki düşüşle 91 milyar lira eridi
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Halkbank hisselerinde hareketlilik
Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum