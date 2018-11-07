FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 13:20 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 55.332 1,72 BIST SINAİ 117.181 0,51 BIST GIDA, İÇECEK 100.522 -0,01 BIST TEKSTIL, DERİ 27.903 0,88 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.671 0,79 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.874 0,84 BIST TAŞ, TOPRAK 64.039 1,33 BIST METAL ANA 235.971 -0,52 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.499 1,36 BIST MADENCİLİK 65.651 1,07 BIST HİZMETLER 69.985 1,00 BIST ELEKTRİK 3.347 0,00 BIST ULAŞTIRMA 151.897 4,30 BIST TURİZM 6.208 1,02 BIST TİCARET 191.029 0,08 BIST İLETİŞİM 28.307 0,40 BIST SPOR 28.558 0,48 BIST İNŞAAT 72.403 0,80 BIST MALİ 103.621 1,42 BIST BANKA 121.680 2,22 BIST SİGORTA 272.942 0,04 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.989 1,42 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.047 0,42 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.950 0,99 BIST TEKNOLOJİ 107.990 1,81 BIST BİLİŞİM 17.332 0,27 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.037 0,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de!Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de!
“Kıyafet Bağış Kampanyası” çocukların yüzünü güldürecek “Kıyafet Bağış Kampanyası” çocukların yüzünü güldürecek 
“Veri sızıntılarına karşı şifreleme ve kimlik doğrulama şart” “Veri sızıntılarına karşı şifreleme ve kimlik doğrulama şart” 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı

2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı

Benzine indirim!

Benzine indirim!

Marketler ve markalar indirime giriyor!

Marketler ve markalar indirime giriyor!

New Look, 100 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor

New Look, 100 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnci Holding İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine atama

İnci Holding İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine atama

“Kıyafet Bağış Kampanyası” çocukların yüzünü güldürecek 

“Kıyafet Bağış Kampanyası” çocukların yüzünü güldürecek 

“Veri sızıntılarına karşı şifreleme ve kimlik doğrulama şart” 

“Veri sızıntılarına karşı şifreleme ve kimlik doğrulama şart” 

Kız öğrencilere Orkid’den “Okula Devam” desteği 

Kız öğrencilere Orkid’den “Okula Devam” desteği 

Aytemiz'den 'araçtan inmeden yakıt alma' kolaylığı

Aytemiz'den 'araçtan inmeden yakıt alma' kolaylığı

Bursa'da Maden OSB'nin ÇED süreci tamamlandı

Bursa'da Maden OSB'nin ÇED süreci tamamlandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.