Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 55.332 1,72 BIST SINAİ 117.181 0,51 BIST GIDA, İÇECEK 100.522 -0,01 BIST TEKSTIL, DERİ 27.903 0,88 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.671 0,79 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.874 0,84 BIST TAŞ, TOPRAK 64.039 1,33 BIST METAL ANA 235.971 -0,52 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.499 1,36 BIST MADENCİLİK 65.651 1,07 BIST HİZMETLER 69.985 1,00 BIST ELEKTRİK 3.347 0,00 BIST ULAŞTIRMA 151.897 4,30 BIST TURİZM 6.208 1,02 BIST TİCARET 191.029 0,08 BIST İLETİŞİM 28.307 0,40 BIST SPOR 28.558 0,48 BIST İNŞAAT 72.403 0,80 BIST MALİ 103.621 1,42 BIST BANKA 121.680 2,22 BIST SİGORTA 272.942 0,04 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.989 1,42 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.047 0,42 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.950 0,99 BIST TEKNOLOJİ 107.990 1,81 BIST BİLİŞİM 17.332 0,27 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.037 0,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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