Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 56.860 1,65 BIST SINAİ 114.575 -2,01 BIST GIDA, İÇECEK 99.459 -0,71 BIST TEKSTIL, DERİ 28.026 -0,51 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.892 -2,11 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.313 -3,62 BIST TAŞ, TOPRAK 63.791 -0,38 BIST METAL ANA 229.157 -1,89 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 127.957 -0,72 BIST MADENCİLİK 64.303 -0,68 BIST HİZMETLER 68.947 -1,43 BIST ELEKTRİK 3.303 -0,86 BIST ULAŞTIRMA 147.315 -4,03 BIST TURİZM 6.186 0,41 BIST TİCARET 189.457 -1,03 BIST İLETİŞİM 27.781 -0,43 BIST SPOR 28.250 -1,01 BIST İNŞAAT 72.664 -0,41 BIST MALİ 102.461 -0,84 BIST BANKA 119.466 -0,98 BIST SİGORTA 274.024 -0,11 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 51.607 -0,60 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.825 -0,60 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.736 -1,19 BIST TEKNOLOJİ 106.259 -1,89 BIST BİLİŞİM 17.049 -1,52 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.128 0,02(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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