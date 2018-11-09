Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 57.034 0,74 BIST SINAİ 111.662 -1,70 BIST GIDA, İÇECEK 100.590 -0,39 BIST TEKSTIL, DERİ 26.991 -2,29 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.656 -1,28 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.806 -2,61 BIST TAŞ, TOPRAK 62.493 -1,45 BIST METAL ANA 226.093 -1,17 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 125.328 -1,80 BIST MADENCİLİK 62.355 -1,25 BIST HİZMETLER 68.623 0,07 BIST ELEKTRİK 3.153 -4,45 BIST ULAŞTIRMA 146.796 1,28 BIST TURİZM 6.199 0,91 BIST TİCARET 188.189 -0,40 BIST İLETİŞİM 27.957 0,66 BIST SPOR 27.569 -1,62 BIST İNŞAAT 72.813 0,60 BIST MALİ 100.723 -1,19 BIST BANKA 117.184 -1,17 BIST SİGORTA 271.243 -0,69 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.511 2,37 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.498 -1,48 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.439 -0,43 BIST TEKNOLOJİ 106.627 -0,52 BIST BİLİŞİM 16.413 -3,66 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.123 0,87(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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