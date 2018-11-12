FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 13:24 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 59.399 2,94 BIST SINAİ 112.431 0,03 BIST GIDA, İÇECEK 101.092 -0,94 BIST TEKSTIL, DERİ 26.461 -1,80 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.381 1,56 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.201 1,28 BIST TAŞ, TOPRAK 63.033 1,08 BIST METAL ANA 228.027 -1,26 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 124.062 -0,64 BIST MADENCİLİK 63.815 2,29 BIST HİZMETLER 69.143 0,74 BIST ELEKTRİK 3.155 0,03 BIST ULAŞTIRMA 147.327 -1,45 BIST TURİZM 6.159 -1,43 BIST TİCARET 193.992 3,30 BIST İLETİŞİM 27.530 -0,53 BIST SPOR 27.011 -1,61 BIST İNŞAAT 72.666 0,06 BIST MALİ 100.461 -0,49 BIST BANKA 116.678 -0,58 BIST SİGORTA 271.442 -0,60 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.172 -2,49 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.528 -0,49 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.296 0,24 BIST TEKNOLOJİ 106.894 -0,78 BIST BİLİŞİM 16.335 -0,25 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.185 1,05(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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