Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.852 -0,91 BIST SINAİ 111.247 0,91 BIST GIDA, İÇECEK 100.127 0,48 BIST TEKSTIL, DERİ 26.301 0,17 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.471 0,95 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.727 0,32 BIST TAŞ, TOPRAK 63.113 1,43 BIST METAL ANA 223.187 0,86 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.077 1,67 BIST MADENCİLİK 66.339 3,38 BIST HİZMETLER 68.955 0,23 BIST ELEKTRİK 3.119 -0,36 BIST ULAŞTIRMA 149.967 2,73 BIST TURİZM 6.221 1,45 BIST TİCARET 193.180 -1,04 BIST İLETİŞİM 27.158 0,27 BIST SPOR 26.707 0,41 BIST İNŞAAT 72.840 0,05 BIST MALİ 100.719 1,72 BIST BANKA 117.152 2,41 BIST SİGORTA 269.353 -0,78 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.503 0,10 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.539 1,17 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.483 0,56 BIST TEKNOLOJİ 107.382 0,90 BIST BİLİŞİM 16.281 -0,33 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.120 0,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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