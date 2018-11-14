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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 13:24 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 57.416 -3,11 BIST SINAİ 111.570 0,10 BIST GIDA, İÇECEK 97.621 -1,83 BIST TEKSTIL, DERİ 26.441 0,17 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.451 0,22 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.682 -0,69 BIST TAŞ, TOPRAK 62.726 -0,75 BIST METAL ANA 228.677 2,16 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 121.924 -0,32 BIST MADENCİLİK 68.145 1,32 BIST HİZMETLER 69.762 0,97 BIST ELEKTRİK 3.131 0,70 BIST ULAŞTIRMA 157.821 3,58 BIST TURİZM 6.286 0,81 BIST TİCARET 191.275 -0,27 BIST İLETİŞİM 27.557 1,30 BIST SPOR 26.945 -0,27 BIST İNŞAAT 73.526 -0,36 BIST MALİ 101.014 0,04 BIST BANKA 117.593 0,12 BIST SİGORTA 271.535 0,26 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.193 2,72 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.870 0,12 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.152 -1,02 BIST TEKNOLOJİ 107.185 0,16 BIST BİLİŞİM 16.137 -0,67 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.262 0,80(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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