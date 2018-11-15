Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 56.262 -2,00 BIST SINAİ 111.404 -0,16 BIST GIDA, İÇECEK 99.054 0,57 BIST TEKSTIL, DERİ 26.416 -0,03 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.485 0,79 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.627 -0,57 BIST TAŞ, TOPRAK 62.738 0,33 BIST METAL ANA 225.652 -0,86 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 121.828 0,40 BIST MADENCİLİK 69.022 1,94 BIST HİZMETLER 69.857 -0,08 BIST ELEKTRİK 3.123 -0,27 BIST ULAŞTIRMA 155.200 -2,11 BIST TURİZM 6.336 1,80 BIST TİCARET 191.576 0,63 BIST İLETİŞİM 28.055 0,70 BIST SPOR 26.763 -0,04 BIST İNŞAAT 72.903 -0,75 BIST MALİ 100.919 -0,81 BIST BANKA 117.008 -1,13 BIST SİGORTA 274.525 -0,40 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 63.624 3,42 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.950 -0,68 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.309 0,26 BIST TEKNOLOJİ 107.762 0,52 BIST BİLİŞİM 16.107 -0,81 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.214 -0,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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