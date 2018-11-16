FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 13:22 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 55.105 -1,88 BIST SINAİ 111.630 0,05 BIST GIDA, İÇECEK 99.767 -0,42 BIST TEKSTIL, DERİ 26.889 0,08 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.809 1,51 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.230 -0,01 BIST TAŞ, TOPRAK 62.863 0,49 BIST METAL ANA 223.592 -0,01 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 122.084 0,34 BIST MADENCİLİK 70.262 0,09 BIST HİZMETLER 70.451 -0,40 BIST ELEKTRİK 3.131 0,50 BIST ULAŞTIRMA 159.447 0,71 BIST TURİZM 6.565 3,86 BIST TİCARET 194.076 -0,86 BIST İLETİŞİM 27.655 -1,39 BIST SPOR 26.924 0,93 BIST İNŞAAT 73.884 1,00 BIST MALİ 101.574 0,59 BIST BANKA 117.945 0,94 BIST SİGORTA 275.888 0,64 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 65.892 -4,28 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.426 0,44 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.219 -0,60 BIST TEKNOLOJİ 108.394 0,51 BIST BİLİŞİM 16.212 0,53 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.258 0,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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